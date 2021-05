Volley femminile, i playoff della Fenix iniziano in casa della Pallavolo San Giorgio

La Fenix arriva a questo doppio confronto forte del primo posto in classifica al termine della regular season e in striscia positiva da molte partite

La Fenix si tuffa nella parte decisiva della stagione. Sabato alle 18.30 sul campo della Pallavolo San Giorgio Piacenza (quarta classificata nel sottogirone G1) le faentine giocheranno la gara di andata dei quarti di finale playoff, mentre il ritorno si disputerà sabato 15 maggio alle 17 al PalaBubani. La Fenix arriva a questo doppio confronto forte del primo posto in classifica al termine della regular season e in striscia positiva da molte partite, ma dovrà stare molto attenta alle piacentine, dimostratesi molto agguerrite e affiatate.

“Siamo nel momento più delicato della stagione – spiega coach Maurizio Serattini – dove sarà necessario restare sempre concentrati, perché dalla prossima partita non ci sarà più tempo per rimediare agli errori. Le ultime due settimane di riposo ci hanno tolto il ritmo partita e anche fisicamente non siamo al meglio, ma sono certo che daremo il massimo e ci faremo valere come abbiamo sempre fatto. La Pallavolo San Giorgio è una squadra molto attrezzata che ha giocatrici giovani ed esperte ed è molto brava nelle battute. Sono convinto che ci metterà in difficoltà e quindi dovremo lottare su ogni pallone e aiutarci nelle difficoltà, mostrando quella forza del gruppo che ci ha sempre contraddistinti in stagione”.

Nel caso di una vittoria per parte e della stessa somma di punti dopo il doppio confronto (3-1 e 3-0 garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al perdente, il 3-2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente) si disputerà un set supplementare per decretare la squadra che passerà il turno. La vincente del playoff del girone G salirà in serie B1, ma le dodici perdenti delle finali si affronteranno in un altro turno di spareggio con gare di andata e ritorno dove in palio ci saranno sei promozioni.