Comincia ufficialmente venerdì 20 agosto, con il ritrovo in sede, la stagione della Conad Olimpia Teodora. Nel pomeriggio la prima seduta di pesi al PalaCosta, mentre il primo allenamento di atletica è in programma per sabato mattina, alle ore 9, al campo scuola di via Falconieri 26 a Ravenna.