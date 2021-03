Volley femminile, novità in serie B2: dopo la prima fase si va subito ai playoff

Cambio di regolamento nel campionato di serie B2 femminile di volley. Dopo la prima fase, che terminerà il 2 maggio, non ci sarà il girone con gare di sola andata tra i due sottogruppi dello stesso gruppo, ma direttamente una fase ad eliminazione diretta.

Le quattro squadre qualificate ai play off promozione di ciascun mini girone si sfideranno al meglio delle due gare come da prospetto riportato: gara 1 Prima mini girone 1 – Quarta minigirone 2, gara 2 Seconda mini girone 1 – Terza minigirone 2, gara 3 Terza mini girone 1 – Seconda minigirone 2, gara 4 Quarta mini girone 1 – Prima minigirone 2.

Le quattro squadre vincenti accedono alla Seconda Fase Play Off Promozione e si affronteranno con questi accoppiamenti: gara 5: Vincente Gara 1 - Vincente Gara 3, gara 6: Vincente Gara 2 - Vincente Gara 4

Le due squadre vincenti accedono alla Terza Fase Play Off Promozione che si giocheranno la promozione in B in una gara di andata e ritorno. Le 12 squadre perdenti accederanno alla Quarta Fase Play Off Promozione e saranno inserite in una classifica che terrà conto dei seguenti parametri in ordine di priorità (numero gare vinte, quoziente set, quoziente punti, miglior classifica avulsa) e si sfideranno in gare di andata e ritorno. Le sei vincitrici saliranno in B.