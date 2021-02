Volley femminile, rinviata la partita della Fenix Faenza

La partita tra Fenix e US Rubierese in programma mercoledì sera alle 21 al PalaBubani è stata rinviata a data destinarsi in accordo tra le due società

La partita tra Fenix e US Rubierese in programma mercoledì sera alle 21 al PalaBubani è stata rinviata a data destinarsi in accordo tra le due società. La scelta di posticipare il match non è legata al Covid-19. La Fenix ritornerà in campo domenica 7 marzo alle 17.30 in casa della Fatro Ozzano, partita che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Pallavolo Faenza.