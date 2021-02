Volley femminile serie B2, la Conad chiude il girone di andata ospitando la Rubierese Volley

Torna in campo tra le mura amiche della palestra di Lido Adriano la squadra di Serie B2 della Conad Olimpia Teodora, che ospita la Rubierese Volley sabato 20 febbraio, alle ore 18, nel match valido per la quinta giornata, ultima di andata, del Girone G2. Dopo l’impresa di Ozzano, battuta 3-2 al termine di un’appassionante rimonta, le ragazze ravennati cercano continuità contro una squadra che, seppur ancora a zero punti (ma con una gara da recuperare), ha comunque strappato almeno un set in due delle tre gare disputate. Fischio d’inizio in programma sabato 20 febbraio, alle ore 18. Arbitri del match saranno Elisa Rapparini e Paolo Libardi. Diretta streaming del match sulla pagina Facebook “Olimpia Teodora Volley".

“Veniamo da una settimana positiva – commenta Coach Delgado – e stiamo preparando la sfida con attenzione, come al solito con l’intenzione di dare battaglia. Siamo molto felici per la vittoria di settimana scorsa, ma da lunedì abbiamo subito cominciato a pensare a questa gara, e anche la notizia del blocco delle retrocessioni non cambia nulla nel nostro atteggiamento, che resta quello di andare in campo per fare del nostro meglio ogni settimana. Affrontiamo una squadra molto ordinata a muro-difesa, quindi dovremo essere bravi nel mettere grande pressione al servizio e leggere bene le loro attaccanti”.