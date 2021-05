Volley femminile serie B2, per la Conad esordio nei playoff a Reggio Emilia

È arrivato il grande giorno dell’esordio nei playoff per la squadra di Serie B2 della Conad Olimpia Teodora

È arrivato il grande giorno dell’esordio nei playoff per la squadra di Serie B2 della Conad Olimpia Teodora. Dopo aver ottenuto il secondo posto in classifica nel girone G2, le giovani ravennati sono attese dalla doppia sfida contro l’Arbor Reggio Emilia, terza nel girone G1, che si apre sabato 8 maggio, alle ore 19, in terra emiliana con il match di andata.

Coach Andy Delgado introduce così il match: “Noi siamo pronti, carichi e con tanta voglia di affrontare questa nuova fase della stagione. Siamo consapevoli di affrontare una squadra esperta che gioca un’ottima pallavolo e sicuramente avremo alcune difficoltà perché la differenza di esperienza è notevole, però quest’anno già altre volte ci siamo trovati a dover fronteggiare questo tipo di situazione e le ragazze hanno risposto molto bene. Dobbiamo andare là, sapendo che sarà molto dura, ma con l’obiettivo di dare battaglia e ottenere il miglior risultato possibile in vista del ritorno”.

Arbitri della gara saranno Giovanna Caporotundo e Francesco Catalfamo. La diretta streaming del match sarà disponibile sulla pagina Facebook della squadra di casa. Nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti (3 a 1 e 3 a 0 garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al perdente, il 3 a 2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente), per esempio nella gara di andata la squadra A vince 3-0 e al ritorno la squadra B vince 3-1, si disputa il set supplementare (art. 27 comma d Reg. Gare). Le squadre vincenti accedono alla Seconda Fase Play Off Promozione.