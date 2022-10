Volley femminile serie D, la Fenix Faenza vince 3-2 un match molto combattuto con la Fulgur Bagnacavall

La Fenix vince 3-2 un match molto combattuto con la Fulgur Bagnacavallo, mantenendo l’imbattibilità e restando da sola in vetta alla classifica. Una bella soddisfazione per il gruppo di coach Polo, fattasi valere contro una squadra molto esperta e ben organizzata. “Sono soddisfatto della prestazione anche se abbiamo ancora molto da lavorare – sottolinea coach Loris Polo -. Dopo due partite con squadre giovani abbiamo affrontato una squadra esperta e lo si è visto anche in campo. Abbiamo confermato di avere una resistenza mentale di un set e mezzo poi mostriamo disattenzioni sia sulle posizioni in campo che sul gesto tecnico, ma comunque sono contento della prestazione".

Abbiamo infatti giocato un ottimo primo set e anche il secondo lo abbiamo iniziato nel migliore dei modi poi si è spenta la luce e le nostre avversarie ne hanno approfittato vincendo meritatamente il terzo e il quarto. Da sottolineare è la grande reazione avuta nel tie break e non era scontato visto come avevamo perso il quarto periodo: fino al 14-10 abbiamo avuto il giusto atteggiamento poi ci siamo fatti riprendere a causa anche della troppa tensione che avevamo, ma nonostante tutto siamo riusciti a vincere 16-14.

La prestazione è stata tutto sommato molto buona perché non abbiamo mai mollato e tutte si sono fatte provare pronte. Il gioco per le centrali è stato migliorato, ma ora dobbiamo metterle nelle migliori condizioni per segnare perché hanno qualità e non devono soltanto giocare per mettere in buone condizioni le schiacciatrici. Sono contento anche del numeroso pubblico che ci ha incitati, perché avere tanto tifo è una bella soddisfazione per tutti”. Nel prossimo turno la Fenix giocherà sabato alle 18.30 in casa del Titanservices San Marino.

Fenix 3

Fulgur Bagnacavallo 2

(25-19; 20-25; 14-25; 25-20; 16-14)

FAENZA: Ciavarra 4, Benedetti 9, Dall’Oppio 1, Melandri 7, Rossi 16, Zoli 8, Tamburini 15, Gallegati 6, Ramponi 10, Enabulele, Gambi, Valgimigli, Rosetti (L1), Bartoli (L2). All.: Polo