Volley giovanile, Teodora Torrione è campione provinciale under 13

Per Teodora Torrione arriva la vittoria anche nel campionato provinciale under 13; dopo il successo in under 15 colto due settimane fa – dove per altro la società ravennate ha piazzato due squadre ai primi due posti - il sodalizio del presidente Samuele Ravaioli si conferma dunque ai vertici del movimento giovanile a livello territoriale.

Concluso il proprio girone eliminatorio al primo posto (davanti a Olimpia Teodora, Fusignano, Academy Manù Benelli, Faenza e Cral Mattei nell’ordine), le ragazze di Mariagrazia Montevecchi si sono imposte in semifinale 3-0 all’ Alfonsine, per poi ripetersi in finale dove sempre 3-0 hanno sconfitto l’ Olimpia Teodora.

Per le giovanissime ravennati, prossimo appuntamento la gara interna con le parietà del San Benedetto Cento (vincitore del titolo per la provincia di Ferrara) in programma sabato sera a Ravenna; al vincitore andrà il diritto a partecipare alla final-four regionale Emilia Romagna di sabato 3 luglio a Cesena.

Queste le ragazze scese in campo: Sara Benzoni, Arianna Buchyns’ka, Aurora Cambiotti, Anna Guerrini, Greta Manghi, Carlotta Montini, Camilla Neri, Vannesia Richard, Sofia Servadei e Chiara Sintini.