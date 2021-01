Volley, i nuovi calendari di serie C femminile e di serie D maschile

La Fipav Crer ha comunicato le nuove linee guida riguardanti i campionati di serie C femminile e di serie D maschile. I campionati inizieranno nel weekend del 13 febbraio e termineranno il Primo maggio e si giocherà soltanto il girone di ritorno che sarà composto da undici partite per la serie C femminile e di nove per la D maschile. Nelle prossime settimane saranno comunicati i format riguardanti le promozioni e le retrocessioni e le formule dei play off e dei play out.

I calendari di Tecnoprotezione di Stampamondo

SERIE C FEMMINILE GIRONE C

PRIMA GIORNATA Sabato 13 febbraio ore 17.30: Tecnoprotezione – Russi Volley

SECONDA GIORNATA Venerdì 19 febbraio ore 21.15: Copparese Volley - Tecnoprotezione

TERZA GIORNATA Sabato 27 febbraio ore 21: Villanova Bologna – Tecnoprotezione

QUARTA GIORNATA Sabato 6 marzo ore 17.30: Tecnoprotezione – PGS Bellaria Bologna

QUINTA GIORNATA Sabato 13 marzo ore 20: Pontevecchio Bologna - Tecnoprotezione

SESTA GIORNATA Sabato 20 marzo ore 17.30: Tecnoprotezione - Anzolavolley

SETTIMA GIORNATA Sabato 27 marzo ore 17.30: Involley Romagna - Tecnoprotezione

OTTAVA GIORNATA Sabato 10 aprile ore 17.30: Tecnoprotezione - Massavolley

NONA GIORNATA Sabato 17 aprile ore 20.30: Castenaso Volley – Tecnoprotezione

DECIMA GIORNATA: Riposo

UNDICESIMA GIORNATA Sabato 1 maggio ore 18: Pallavolo Budrio – Tecnoprotezione

SERIE D MASCHILE GIRONE D

PRIMA GIORNATA Venerdì 12 febbraio ore 20.30: Stampamondo – Sesto Imolese

SECONDA GIORNATA Sabato 20 febbraio ore 17.30: Facile Volley Calisese - Stampamondo

TERZA GIORNATA Venerdì 26 febbraio ore 20.30: Stampamondo – Argenta Volley

QUARTA GIORNATA Giovedì 4 marzo ore 21: Fulgur Alfonsine - Stampamondo

QUINTA GIORNATA Venerdì 12 marzo ore 20.30: Stampamondo – Rainbow Volley Forlì

SESTA GIORNATA Sabato 20 marzo ore 18: Ariund Team Volley Riviera - Stampamondo

SETTIMA GIORNATA Venerdì 26 marzo ore 20.30: Stampamondo – Volley Portomaggiore

OTTAVA GIORNATA Sabato 10 aprile ore 17: Zinella Bologna - Stampamondo

NONA GIORNATA Venerdì 16 aprile ore 20.30: Stampamondo – Consar Ravenna