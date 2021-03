Volley, il calendario dei playoff per la Challenge Cup. E' subito Modena-Ravenna

E’ stato diramato il calendario dei playoff per l’aggiudicazione del quinto posto in classifica che vale il pass per la Challenge Cup 2021/22

La formula prevede un girone con gare di sola andata, “a orologio”. La numero 1 del ranking gioca in casa con 2ª, 3ª, 4ª, e 5ª e in trasferta con 6ª, 7ª e 8ª. E così a scalare di una posizione, con le prime 4 squadre del ranking che giocano in casa 4 volte e le ultime quattro solamente 3 volte. Queste le date in cui si giocherà: domenica 28 e mercoledì 31 marzo, domenica 4, giovedì 8, domenica 11, mercoledì 14 e domenica 18 aprile. Al termine del girone, le prime quattro disputeranno le semifinali in gara unica (giovedì 22 aprile): le due vincenti andranno in finale, prevista il 25 aprile.

La squadra di Bonitta giocherà le sue partite interne al Carisport di Cesena: con il Pala de Andrè ancora hub vaccinale e nella previsione dell’intensificazione della campagna dei vaccini, con possibile allungamento dell’orario, la società ravennate ha optato per un impianto alternativo. Per evitare continui spostamenti di tutta l’ingente quantità di materiale tecnico ed elettronico necessario per la disputa delle partite, oltre al taraflex, il club ha deciso di utilizzare la struttura di Cesena per tutte e tre le gare di questo playoff.

La Consar, che ha vinto due volte questo tipo di playoff, nel 2014 e nel 2017, andando poi a conquistare l’anno dopo il trofeo europeo, inizierà a Modena contro la Leo Shoes e sarà la quinta sfida stagionale dopo le due di campionato e le due gare dei preliminari di accesso ai playoff. Poi successivamente il calendario vedrà Mengozzi e compagni ospitare a Cesena la Kioene Padova (31 marzo), poi andare a Verona per affrontare la Nbv il giorno di Pasqua (4 aprile) e ricevere la visita della Top Volley Cisterna (giovedì 8 aprile). Le ultime tre partite saranno nell’ordine a Milano (11 aprile), a Cesena contro la Callipo Vibo (il 14 aprile) e chiusura a Piacenza il 18 aprile.

Tutte le gare saranno visibili su Eleven Sports. La finale del 25 aprile sarà trasmessa in diretta da Rai Sport. Oltre a Ravenna ci sono altre due squadre che hanno vinto la Challenge Cup: Piacenza nel 2013 e Verona nel 2016.