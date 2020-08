Volley, il calendario di SuperLega della Consar: si parte col Piacenza

La Consar ha conosciuto giovedì il proprio cammino nel 76esimo campionato di SuperLega Credem Banca e negli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia. Partendo da quest’ultima manifestazione, che nella nuova formula coniata dalla Legavolley comincia prima del campionato, la Consar affronterà il 13 settembre in casa la Pallavolo Padova, poi il 20 sarà di scena a Cisterna contro la Top Volley e il 23 settembre chiusura del girone, ancora a Ravenna, con Piacenza.

E quattro giorni dopo sarà ancora la formazione emiliana della Gas Sales Bluenergy a bagnare il debutto in campionato della nuova Consar. In pratica la squadra di Bonitta riparte da dove avrebbe dovuto terminare la scorsa SuperLega se non fosse subentrata l’emergenza Coronavirus. Due occasioni ravvicinate per gustarsi la sfida tutta ravennate in panchina tra Marco Bonitta e Andrea Gardini. Per il quarto anno consecutivo, dunque, esordio casalingo in campionato per il Porto Robur Costa, che come nella passata stagione disputerà tre gare al Pala de Andrè nelle prime quattro partite. E come nella scorsa annata la sfida con Padova è la penultima nel cammino dei ravennati (andata questa volta in terra veneta). La Consar chiuderà il 2020 e inizierà il 2021 in viaggio per affrontare le due trasferte più lontane: il 20 dicembre a Cisterna e il 3 gennaio a Vibo Valentia.

Sono solo due i turni infrasettimanali previsti: il 7 ottobre (Consar-Leo Shoes Modena nel primo match da avversario di Modena per Giulio Pinali) e il 14 ottobre (Allianz Milano-Consar), una collocazione che costringerà le squadre a scendere in campo 5 volte in 15 giorni. “Come nello scorso campionato, iniziamo con tre partite in casa nelle prime quattro – commenta coach Marco Bonitta – e contro avversarie di alto livello ma il rischio è che potrebbero essere tre partite a porte chiuse e questo sarebbe sicuramente un grosso peccato perché ci priverebbe del sostegno dei nostri tifosi. Per il resto, sono abbastanza abituato a prendere il calendario così com’è, senza fare troppe considerazioni. Conosciamo il livello di questa SuperLega che secondo me ha tre squadre top, Trento, Perugia e Civitanova, e un drappello di formazioni che possono puntare al quarto posto e tra queste ci metto anche Piacenza. La vera riga bisognerà tirarla alla fine del girone d’andata, quando le avremo incontrate tutte e avremo capito i veri valori. Sarà importante farsi trovare pronti e avere quella mentalità, quella voglia e quella capacità di essere sempre positivi che abbiamo messo in evidenza nella scorsa stagione. Sicuramente, avere solo due turni infrasettimanali ci permetterà di allenarci con maggiore continuità e intensità durante la settimana”.

Il campionato di SuperLega, che quest’anno vede al via 12 formazioni, inizierà domenica 27 settembre e si concluderà il 14 febbraio. I turni infrasettimanali sono due (7 e 14 ottobre). Un solo turno di riposo, il 31 gennaio, per consentire la disputa della finale di Coppa Italia (che vedrà la disputa dei quarti di finale il 26 novembre). Inizio playoff dal 21 febbraio 2021.

Il calendario di campionato della Consar

And. 27/09/20 - Ritorno 29/11/20: Consar Ravenna-Piacenza

And. 04/10/20 - Ritorno 06/12/20: Civitanova-Consar Ravenna

And. 07/10/20 - Ritorno 13/12/20: Consar Ravenna-Modena

And. 11/10/20 - Ritorno 20/12/20: Consar Ravenna-Cisterna

And. 14/10/20 - Ritorno 27/12/20: Milano-Consar Ravenna

And. 18/10/20 - Ritorno 03/01/21: Consar Ravenna-Vibo Valentia

And. 25/10/20 - Ritorno 10/01/21: Perugia-Consar Ravenna

And. 01/11/20 - Ritorno 17/01/21: Consar Ravenna-Verona

And. 08/11/20 - Ritorno 24/01/21: Monza-Consar Ravenna

And. 15/11/20 - Ritorno 07/02/21: Padova-Consar Ravenna

And. 22/11/20 - Ritorno 14/02/21: Consar Ravenna-Trento