Volley, intervento riuscito per Grigolo dell'Olimpia Teodora

Intervento perfettamente riuscito per la giocatrice dell'Olimpia Teodora Laura Grigolo, operata venerdì mattina presso la Casa di Cura San Francesco a Ravenna. “Ricostruito il legamento crociato del ginocchio destro – spiega il chirurgo ortopedico dott. Roberto Plazzi, che ha effettuato l’intervento, durato circa un’ora, con lo staff sanitario di Casa di Cura San Francesco - Domus Nova – non si sono rilevate altre criticità”. Nei prossimi la giocatrice incomincerà il percorso rieducativo. Il ritorno in campo è previsto tra circa 6 mesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.