Volley, l'augurio per il 2021 delle ragazze della Conad: viaggi, università e 'normalità'

È da pochi giorni finito un anno anomalo e, si spera, irripetibile, che per lo sport ha significato campionati non terminati e palazzetti chiusi. Comincia un 2021 carico di aspettative e speranze, iniziato in contemporanea alla campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. Con l’augurio per tutti di vivere un nuovo anno migliore, ecco gli auspici e i buoni propositi delle ragazze della Conad Olimpia Teodora, che da domenica 10 gennaio (ore 17 a Pesaro) si apprestano a tornare in campo per le ultime partite della prima fase del Girone Est di Serie A2, in quarta posizione e in piena lotta per raggiungere l’obiettivo della qualificazione alla Pool Promozione.

Ragazze, qual è il vostro buon proposito e augurio per il 2021?

“Non ho buoni propositi precisi, ma una parola che voglio mantenere come mantra per tutto l'anno: risalita!”, commenta Rachele Morello. “Più che un proposito ho la speranza, mi auguro che questa situazione si risolva al più presto e di poter tornare al più presto alla vita normale. Personalmente vorrei migliorarmi sempre di più e riuscire a dare in ogni occasione il 100% di me stessa, sia in palestra che nello studio”, aggiunge Chiara Poggi. “Sicuramente per quanto riguarda la pallavolo, giocare con il pubblico è la cosa che mi manca di più in assoluto, quindi la speranza più grande è quella di tornare a giocare nei palazzetti pieni - spiega Rebecca Piva - E ovviamente terminare la stagione sportiva nel migliore dei modi. Avendo iniziato quest'anno il percorso universitario, il mio obiettivo è quello di riuscire a cominciare al meglio, superando gli esami che mi sono prefissata di dare. Infine, ovviamente, mi auguro di tornare alla vita normale con la possibilità, insieme a tutte le altre cose, di poter tornare a viaggiare”.

“Il mio buon proposito per il prossimo anno è primo di tutto quello di mantenere la costanza nei miei studi magistrali universitari. E come nuovo inizio mi piacerebbe imparare a cucinare cose sempre più diverse e particolari”, commenta invece Stefania Bernabè. “Uno dei miei buoni propositi per il 2021 è organizzare un bel viaggio con le mie amiche per festeggiare i nostri 30 anni e la mia laurea, cose che il 2020 non ci ha lasciato festeggiare”, aggiunge Flavia Assirelli. “La mia speranza per l’anno prossimo è quella di uscire da questa fase complicata nel miglior modo possibile, sia a livello sportivo che personale”, si accoda Greta Monaco. “Mi auguro di tornare ad essere liberi, apprezzare i piccoli gesti e non dare nulla per scontato. Tornare a giocare con il pubblico, dimostrando di poter arrivare lontano. E salire gli ultimi gradini prima della laurea”, è l'augurio di Ludovica Guidi.

“Per quest'anno il mio proposito per l'anno nuovo sarà quello di essere meno negativa e di non procrastinare nel tempo le cose che pianifico”, spiega Alice Torcolacci. “Per questo 2021 mi auguro di avere delle soddisfazioni a livello sportivo con la squadra, ma soprattutto che il problema Coronavirus possa essere messo alle spalle, perché ormai è un anno che ci stiamo dietro - commenta Alessandra Guasti - Spero di iniziare bene la nuova avventura con la laurea magistrale, soprattutto con i primi esami, e che questi confermino l’idea di aver scelto il percorso giusto”. “Tra i miei buoni propositi per quest’anno c’è sicuramente quello di crescere ancora come giocatrice, sia dal punto di vista tecnico che mentale. Mi auguro di entrare nei playoff con la squadra e, per il resto, di poter tornare alla libertà”, spiega Julia Kavalenka. “Quello che mi auguro e desidero di più per questo nuovo anno è chiaramente tornare presto in campo a giocare e a fare quella che è la mia passione più grande. Spero inoltre, come penso un po’ la maggior parte delle persone, di tornare alla normalità e alla libertà, per godermi i miei affetti più cari e riprendere con la quotidianità di prima”, si augura Laura Grigolo.

“Per questo 2021 spero naturalmente che il Coronavirus resti distante da me e dai miei cari. Mi auguro di poter tornare al più presto alla normalità e di riuscire a fare il viaggio in America che avevo organizzato con il mio fidanzato prima che tutto venisse bloccato”, commenta Giulia Rocchi. “Considerando che mi sono appena laureata in scienze biologiche, ma che al momento non ho ancora preso una decisione sul mio futuro, il mio buon proposito di quest’anno è quello di riuscire a trovare un obbiettivo da pormi, per poi percorrere la strada che mi porti a raggiungerlo”, conclude Beatrice Giovanna.