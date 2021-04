Volley, la Conad chiude la stagione regolare sfidando Ozzano per il secondo posto

Le giovani ravennati sfidano le più quotate avversarie con in palio la possibilità di garantirsi, in caso di vittoria, il secondo posto finale in classifica

Ultima partita di stagione regolare per la squadra di serie B2 della Conad Olimpia Teodora che attende Ozzano nel recupero della nona giornata del girone G2. Nel match che andrà in scena mercoledì sera alle ore 20, nel campo della palestra di Lido Adriano, le giovani ravennati sfidano le più quotate avversarie con in palio la possibilità di garantirsi, in caso di vittoria, il secondo posto finale in classifica, risultato che andrebbe ben oltre le aspettative iniziali.

Contro una formazioni costruita per puntare alla promozione, con anche un’ex come Chiara Lombardi, a Ravenna in Serie A2 due stagioni fa, la squadra di coach Delgado, che si è già da tempo garantita il traguardo dell’accesso ai playoff, cercherà di ripetere la grande prestazione dell’andata, quando espugnò Ozzano con una palpitante rimonta conclusa con la vittoria al tie break. Arbitri della gara saranno Vieri Santin e Marianna Santoniccolo. La diretta streaming del match sarà disponibile sulla pagina Facebook “Olimpia Teodora Volley”.