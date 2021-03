Volley, la Conad Olimpia Teodora cerca il riscatto in trasferta a Torino

Dopo la sconfitta all’esordio nella seconda fase del campionato di Serie A2 al PalaCosta contro Busto Arsizio, la Conad Olimpia Teodora cerca riscatto in trasferta. Nel match valido per la seconda giornata di Pool Salvezza, le ravennati affrontano il Barricalla Cus Torino, a sua volta alla ricerca dei primi punti nella seconda fase. Fischio d’inizio alle ore 17 di domenica, al Pala Ruffini di Torino, sempre a porte chiuse in ottemperanza alle disposizione in merito di Covid-19. Arbitri del match saranno Roberto Pozzi e Paolo Scotti. per questa trasferta sarà aggregata anche la giovane schiacciatrice Sara Fontemaggi, protagonista nella squadra di B2 della Conad.

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Ci avviciniamo a questa partita feriti e delusi per la prestazione offerta domenica scorsa, per questo la parola d’ordine è certamente riscatto. Non mi aspetto per forza grande qualità e pulizia a livello di gioco, ma sicuramente voglio vedere l’agonismo giusto e la disponibilità a dare tutto per portare a casa il risultato. Sarà così un po’ per tutte le partite, perché ora, con tutto il rispetto per le avversarie, se si vuole restare agganciati all’obiettivo di giocarci i playoff, bisogna vincere.

Per noi non è stata una settimana facile dal punto di vista del morale. Stiamo cercando di prendere coscienza del fatto che abbiamo dei limiti, ma questi ce li hanno un po’ tutti. La capacità deve essere quella di accettarli, conviverci e limarli, cercando invece di esaltare le nostre qualità, perché quando ci riusciamo abbiamo un ottimo gioco”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi. Assistente: Dominico Speck. Palleggiatrici: Morello (1), Poggi (2). Centrali: Assirelli (6), Guidi (8), Torcolacci (9). Attaccanti: Fontemaggi (3), Piva (4), Bernabè (5), Monaco (7), Guasti (10), Kavalenka (11), Grigolo (12). Liberi: Rocchi (13), Giovanna (17).