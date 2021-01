Volley: la Fenix Faenza perde il match di precampionato, ma le sensazioni sono positive

Continua la marcia di avvicinamento della Fenix al campionato che partirà domenica 24 gennaio in casa della Rubierese Volley. Sabato scorso le faentine hanno disputato un allenamento congiunto con la Libertas Forlì, formazione di serie B2 inserita nel girone I1, perso 2-3, ma le indicazioni avute da coach Serattini sulla squadra sono state comunque positive.

“È stata una gara molto combattuta ed equilibrata – spiega – e credo sia stato un buon passo avanti per la nostra crescita. L’impegno e la determinazione delle giocatrici non sono mancati, ma dobbiamo ancora lavorare per trovare la migliore condizione mentale e fisica, come dimostrano i tanti errori commessi. Mancano ancora due settimane alla prima di campionato e sono certo che ci faremo trovare pronti”.

Il prossimo allenamento congiunto della Fenix sarà sabato in casa della Pallavolo Massa Lombarda, che partecipa al campionato di serie C.