Volley, la Fulgur Mixer Bagnacavallo vola in Serie C

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Giovedì 16 maggio la Fulgur Mixer Bagnacavallo, davanti ad una grandissima partecipazione di tifosi nel Palazzetto dello Sport di casa, ha vinto gara 2 finale playoff per 3-0 (25-22; 25-21; 25-20) contro la formazione bolognese del Paolo Poggi conquistando la promozione in Serie C. Grande soddisfazione per le atlete, lo staff tecnico, i dirigenti e per tutto il pubblico della storica ASD Fulgur 1906. Questa promozione arriva ad un anno esatto dalla seconda alluvione che fermarono la società proprio in finale, con il Palazzetto dello Sport giustamente utilizzato come base per la Protezione Civile.