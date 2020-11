Volley, la Pallavolo Faenza riprenderà gli allenamenti da martedì

La Pallavolo Faenza riprenderà gli allenamenti da martedì, decisione presa dopo che la FIPAV ha fissato l’inizio dei campionati riconosciuti di interesse nazionale (serie B, serie C, Under 19, Under 17, Under 15 e Under 13) a fine gennaio. “Dopo la parentesi degli allenamenti da remoto – spiega la dirigenza -, siamo pronti a riprendere l’attività in palestra consentita dalla normativa vigente riguardante le ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19’".

"Abbiamo sempre riposto grande attenzione ed impegno nell’adozione dei protocolli di prevenzione dal rischio epidemiologico, pertanto chiediamo a tutti i nostri tesserati di prestare la massima attenzione e di adottare comportamenti responsabili, sia in palestra secondo le indicazioni dei vostri allenatori, che al di fuori di essa”, conclude la dirigenza