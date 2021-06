Volley, novità al centro per la Conad: arriva Alessandra Colzi

Continua a prendere forma il nuovo roster della Conad Olimpia Teodora che, dopo le conferme di Coach Simone Bendandi, di Alice Torcolacci, Giulia Rocchi e Alessandra Guasti, e la novità Natasha Spinello, annuncia l’arrivo della centrale Alessandra Colzi. Classe 1997, 180 cm di altezza, la nativa di Firenze è reduce dalla vittoria nei playoff con la Megabox Vallefoglia, ottenuta nella sua prima stagione in Serie A2, dopo cinque anni di esperienza nella B1 toscana.

“Tutti mi hanno parlato bene di Ravenna – commenta Alessandra –, come società solida e città in cui si vive bene, e anche quando ho parlato con i dirigenti ho avuto subito una bella impressione. Ho notato che molte atlete sono rimaste lì più anni e questo non credo sia un caso. La mia speranza per questa nuova avventura è quella di migliorare come giocatrice lavorando sodo in palestra, ma anche quella di crescere personalmente, con l’augurio che, dopo un anno che è stato lungo e difficile per tutti, si possa trovare un po’ di tranquillità e serenità”.

“Nonostante la sua giovane età – spiega il DS Henriëtte Weersing –, Alessandra può contare sull’esperienza dei playoff promozione vinti lo scorso anno. Sa cosa significa essere una squadra vincente e giocare sotto pressione, e speriamo possa portare a Ravenna questa esperienza. Anche se non è altissima per essere una centrale, ha doti fisiche notevoli ed è una ragazza che si muove molto bene ed è molto esplosiva, per questo l’abbiamo voluta fortemente”.