Volley, rinviata a data da destinarsi la partita tra Conad e Macerata

E' stato disposto il rinvio a data da destinarsi della partita, originariamente in programma per domenica 13 dicembre alle 17 al PalaCosta, tra Conad Olimpia Teodora e Cbf Balducci Hr Macerata. La gara verrà recuperata in una delle date riservate ai rinvii dalla Lega nel calendario. La data precisa verrà comunicata appena sarà ufficializzata.