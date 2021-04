Volley serie C, la Pietro Pezzi vince a Bellaria e consolida il secondo posto in classifica

La Pietro Pezzi prevale con il più rotondo dei risultati sul campo del Bellaria e continua l’inseguimento alla capolista Consar, che ora dista 4 punti, avendo però giocato una gara in più. I ravennati targati Sirio non risentono della lontananza dalle gare ufficiali, che tra rinvii a causa del Covid e pausa di Pasqua durava da un mese, e travolgono i padroni di casa nella partita giocata lo scorso sabato valida per l’ottava giornata.

La squadra di Velastri e Saporetti, vinti agevolmente primo e secondo set, trova qualche difficoltà nella terza frazione, nella quale si trova spesso ad inseguire nel punteggio la giovane squadra bellariese e dove riesce a prevalere grazie ad una bella accelerazione nel finale che consente di recuperare (da 20-24) un set che sembrava compromesso.

Il prossimo turno vedrà la Pietro Pezzi affrontare nel “big-match” della nona giornata i bolognesi della Paolo Poggi, al momento terzi in classifica (staccati di due lunghezze dai ravennati, con una gara giocata in meno); fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 17 aprile presso la palestra Montanari. La partita si disputerà a porte chiuse e sarà visibile in diretta Facebook sulla pagina Pietro Pezzi Ravenna.

Dinamo Bellaria-Pietro Pezzi Ravenna 0-3 (16-25, 14-25, 26-28)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 1, Cardia 15, Anconelli 7, Giugni 7, 12, Gardini 5, Filippi 1, Brunelli, Foschini 2, Sternini, Camerani, Paolucci, Cicorossi (L1), Gardini (L2). N.e. Farabegoli. Allenatori: Velastri e Saporetti.