Volley, spostata di un giorno la partita tra Conad e Talmassons

La Conad Olimpia Teodora comunica che il match valido per la quarta giornata di ritorno del Girone Est di Serie A2 femminile contro la Cda Talmassons, inizialmente in programma al PalaCosta per sabato 5 dicembre, è stato spostato a domenica 6 dicembre, alle ore 17.

Lo spostamento, deciso in accordo con la Lega Volley Femminile e la società ospite, permette a entrambe le squadre di affrontare una settimana di lavoro “normale”, sfruttando lo spostamento già deciso dalla Lega della giornata infrasettimanale dell’8 dicembre, quando saranno invece giocati i recuperi che non coinvolgono né Ravenna, né Talmassons.