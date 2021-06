Volley, tempo di finale regionale per l’Under 17 della Consar

E’ tempo di finali regionali per l’Under 17 della Consar Ravenna. La formazione ravennate, allenata da Fabio Forte, con Matteo Bologna come vice, dopo aver chiuso imbattuta il girone di qualificazione con 6 vittorie in altrettante partite tutte per 3-0, sfida la vincente dell’altro girone, la Bper Banca Modena Volley per determinare il primo e il secondo classificato della prima fase regionale. Il match è in programma a Ravenna, alla palestra Itis, mercoledì 2 giugno alle 11. Nella stessa giornata si svolgeranno anche le sfide incrociate tra seconde e terze dei due gironi. Le due vincenti si uniranno a Consar e Bper Modena domenica 6 giugno a Cesenatico per la final four regionale, che si svolgerà secondo questo calendario: alle 11 le due semifinali e alle 16 la finalissima. La vincente si qualificherà alla fase interregionale che si svolgerà in Emilia-Romagna il 12 e 13 giugno con i campioni regionali della Toscana e la seconda classificata delle Marche per determinare la squadra che accederà alle finali nazionali a otto che si terranno dal 25 al 27 giugno in Puglia.

“Questo è un gruppo di spessore, che nella sua ossatura è quello che tre anni fa ha disputato le finali nazionali – spiega il coach Fabio Forte – e che nel tempo è cresciuto molto. Rispetto ad allora, due ragazzi hanno cambiato ruolo: Bovolenta da centrale è diventato opposto e Tommasini da schiacciatore è diventato centrale. Ci sono giocatori che in questa annata hanno giocato anche in B e in C e uno, Mattia Orioli, ha addirittura debuttato in SuperLega. E’ una squadra potenzialmente con tante punte ma, se i ragazzi stanno bene fisicamente e giocano al loro massimo livello, non ha un leader: tutti sono funzionali al progetto di squadra. Non ci nascondiamo: sappiamo di essere favoriti per il titolo regionale ma non dobbiamo pensare che tutto ci sia dovuto. Già da domani si alzerà il livello, e di molto, per cui servirà una squadra con l’approccio e la determinazione giuste”.

I ragazzi a disposizione di coach Forte

Alzatori: Samuele Candito (2005), Filippo Mancini (2004).

Opposto: Alessandro Bovolenta (2004).

Centrali: Andrea Dosi (2004), Giacomo Minniti (2004), Amin Ravaglia (2005), Lorenzo Tommasini (2004).

Schiacciatori: Luca Falzaresi (2004), Francesco Marchi (2005), Mattia Orioli (2004), Giovanni Pascucci (2004).

Libero: Matteo Ventisette (2005).