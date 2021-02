Volley, termina con due set vinti per parte l’allenamento congiunto della Conad a Vallefoglia

La Conad Olimpia Teodora torna da Vallefoglia con tanti ulteriori spunti su cui lavorare in vista del ritorno in campo in programma per il weekend del 27-28 febbraio

La Conad Olimpia Teodora torna da Vallefoglia con tanti ulteriori spunti su cui lavorare in vista del ritorno in campo in programma per il weekend del 27-28 febbraio, quando avrà inizio la seconda fase del campionato di Serie A2. Buona prestazione in un test difficile per le ragazze ravennati , che strappano un pareggio 2-2, con i due staff che si sono accordati per disputare quattro set totali, così come accaduto settimana scorsa al PalaCosta di Ravenna. Partita di alto livello come 7 giorni fa, anche perchè le padrone di casa della Megabox sono la formazione che ha concluso al primo posto il Girone Est della prima fase e hanno nuovamente schierato un sestetto particolare con entrambe le straniere in campo contemporaneamente.

Il tabellino

Megabox Vallefoglia – Conad Olimpia Teodora Ravenna 2-2 (25-21, 24-26, 25-21, 21-25)

Vallefoglia: Bacchi 11, Kramer 5, Balboni 3, Colzi 6, Pamio 20, Dapic 8, Bresciani (L); Stafoggia 4, Durante 1, Bertaiola 11, Ricci 2. N.e.: Costagli. All.: Fabio Bonafede. Ass.: Giacomo Passeri.

Ravenna: Morello 1, Piva 23, Guidi 5, Torcolacci 11, Guasti 6, Kavalenka 13, Rocchi (L); Poggi, Assirelli 7, Monaco, Grigolo 1, Giovanna (L). N.e.: Bernabè. All.: Simone Bendandi. Ass.: Dominico Speck.