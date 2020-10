Volley, test in famiglia tra Fenix e serie C

Test in famiglia per la Fenix e la formazione di serie C della Pallavolo Faenza, trovatesi lunedì sera per un allenamento congiunto. La partita è terminata 1-1, ma entrambi i set sono stati giocati con regole ‘particolari’ in modo da rendere la sfida combattuta, facendola diventare un’altra importante occasione per gli allenatori per preparare le squadre in vista del campionato che inizierà il 7 novembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Faccio i complimenti alla squadra di coach Casadei, perché mi ha davvero impressionato – spiega Maurizio Serattini -: ha giocato una buona pallavolo e ha mostrato le sue qualità. Credo che la partita sia stata un buon test per entrambe. Nelle mie giocatrici ho visto passi avanti e alcune disattenzioni da correggere, ma avremo tutto il tempo per farlo perché stiamo lavorando bene e stiamo crescendo giorno dopo giorno”.