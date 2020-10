Volley, trasferta a Macerata per un'Olimpia Teodora in cerca di riscatto

Occasione per rifarsi subito dalla sconfitta casalinga di mercoledì sera per la Conad Olimpia Teodora Ravenna, che chiude una settimana fitta di impegni, con 3 partite in 7 giorni, con la trasferta a Macerata. Le ragazze ravennati vogliono ritrovare la brillantezza della vittoriosa trasferta di domenica scorsa a Talmassons, mentre le padrone di casa cercheranno di confermare il momento positivo dopo l’ultima vittoria al tie break, sempre tra le mura amiche e proprio contro la formazione friulana. Fischio d’inizio alle ore 17 di domenica al Palas Fontescodella di Macerata. Arbitri del match saranno Marta Mesiano e Nicola Traversa.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Quello che pretendo è che l’atteggiamento sia totalmente diverso rispetto a quello che ha caratterizzato la sconfitta di mercoledì. Ho parlato con le ragazze e le ho viste concentrate sulla prossima partita, naturalmente arrivamo da un brutto risultato, ma resettare e poter giocare dopo poco tempo è la cosa migliore che ci può essere. Affrontiamo una squadra con una palleggiatrice esperta e giocatrici interessanti, spero di vedere una bella battaglia, dove ci sia animo e si possa tornare a casa con del materiale su cui lavorare, sia a livello di esperienza che di fiducia, che forse ci è un po’ mancata mercoledì. È sempre più facile ricordare i momenti un po’ meno belli, ma non dobbiamo dimenticarci che a Talmassons e in casa contro Soverato abbiamo conquistato sei punti fondamentali. Mi piacerebbe che le ragazze riuscissero con pazienza ad appassionarsi al gioco che sono in grado di esprimere, non solo in allenamento, ma anche in partita. E per fare questo ovviamente ci vorrà un po’ di tempo".

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Morello (1), Poggi (2).

Centrali: Assirelli (6), Guidi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Piva (4), Bernabè (5), Monaco (7), Guasti (10), Kavalenka (11).

Liberi: Rocchi (13), Giovanna (17).