Volley, una "finestra" in streaming sul mondo del Porto Robur Costa

Si chiama #Intotheteam il format televisivo che permette alla Consar Ravenna di avere, dopo alcuni anni di assenza, la sua vetrina televisiva, quanto mai preziosa e utile in un periodo segnato dall’emergenza sanitaria e dall’impossibilità per la grande maggioranza dei tifosi di poter seguire la loro squadra del cuore. Il programma, curato da OA Sport e Sport2u, è coordinato da Maria Teresa Arfelli e condotto da Enrico Spada e ogni settimana, il venerdì sera intorno alle 20.20, apre una finestra sul mondo Consar, sui suoi giocatori, sullo staff tecnico, facendoli conoscere soprattutto fuori dal campo, nella loro dimensione famigliare e privata. #Intotheteam viene trasmesso contemporaneamente in streaming su OA Sport e Sport2u e sui loro canali social oltre che su quelli della Consar Ravenna e ognuno di questi canali si sta arricchendo di settimana in settimana di spazi talk e promozionali.

Tra le novità di questa stagione c’è l’allestimento al Pala De Andrè di un salottino, denominato livingroom, che fa da anteprima alla gara e poi da chiusura alla diretta della partita di Eleven Sports, con ospiti del mondo della pallavolo. Un momento che viene trasmesso in diretta, ma rispettando in pieno gli accordi di Legavolley con Eleven Sports, sull’emittente Sport2u e OA Sport e sulla pagina Facebook del Porto Robur Costa 2030. La conduzione, in questo caso, è affidata a Marco Ortolani e Chiara Sani.

“Ho partecipato alla prima puntata di #Intotheteam e devo dire che è un prodotto televisivo molto carino e godibile – spiega Marco Bonitta, coach della Consar – e sicuramente in un momento come questo, in cui ancora una volta siamo costretti a giocare senza pubblico, avere uno strumento di questo tipo è sicuramente importante per la società e utile per fidelizzare comunque alla partita e all’evento agonistico la nostra tifoseria”.