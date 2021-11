Volley, la Consar Ravenna ufficializza Queiroz Franca: è il sostituto di Peslac

Un nuovo tassello per sopperire le assenze. Fra le fila della Consar Ravenna arriva il palleggiatore André Luiz Queiroz Franca, chiamato ad affiancare Biernat in assenza di Milan Peslac, fuori per infortunio ancora almeno 50 giorni.

Nato a Recife, in Brasile, il 6 luglio 1992, Queiroz ha iniziato il suo percorso pallavolistico nel club della sua città natale nell’annata 2011/12, e nella stagione successiva il passaggio all’Uberlandia Academia, dove rimane pochi mesi perché passa in Libano al’Hboub. Dal 2013/14 il trasferimento in Qatar, all’Al Rayyan dove resta fino al 2018/19. In quest’ultima annata ha avuto come compagno di squadra Vukasinovic che ritrova ora a Ravenna. Nel 2019/20 e nel 20/21 ha militato in Thailandia nel Diamond Food e all’inizio di questa stagione era in Turchia al Solhan.

Tante le vittorie ottenute in carriera da Queiroz: in Qatar 3 scudetti, 3 Coppe del Qatar, due Supercoppe, 3 Emir Cup, e due Coppe Campioni d’Asia; in Thailandia due scudetti.