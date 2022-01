A2: nuove positività nel gruppo squadra, l'Olimpia Teodora Ravenna ancora ferma

Niente da fare, ilcontinua a condizionare i calendari dei due gironi di. A farne le spese è, tra le altre squadre, l’, costretta a fermarsi domenica prossima, nonostante sembrasse tutto pronto per la sfida di campionato.

Ecco quanto comunicato dalla società romagnola: “Considerato il persistere dei casi di positività al Covid registrati settimana scorsa nel gruppo squadra, la gara dell’Olimpia Teodora, in programma per domenica prossima, 23 gennaio, al PalaCosta, contro Seap Dalli Cardillo Aragona, è stata rinviata a data da destinarsi”.

Sarà dunque un’altra domenica senza campo e agonismo per l’Olimpia Teodora: le avversarie della Pallavolo Aragona erano tornate in palestra proprio per preparare il match, come documentato sui social, ma la trasferta è stata rinviata a data da destinarsi. Come avviene puntualmente in queste situazioni, per motivi di privacy non sono noti i nomi delle atlete risultate positive al covid.