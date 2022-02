A2: una giovanissima Olimpia Teodora Ravenna batte Aragona e vola verso i play-off

Un’altra bella vittoria per l’Olimpia Teodora Ravenna che torna al successo dopo lo stop contro la capolista Brescia e batte 3-1 la Seap Dalli Cardillo Aragona nel recupero della sedicesima giornata, quinta di ritorno, di Serie A2, Girone A. Priva di Guasti, ferma ai box per un’influenza, la squadra ravennate ricorre alla linea verde con la giovane Fontemaggi nel sestetto titolare e un roster che vede l’età media abbassarsi ancora di più grazie agli ingressi delle giovani 2005 Piomboni (2 ace a referto) e Vecchi, già protagoniste nella squadra di Serie B2. Nonostante la poca esperienza, la squadra guidata da Coach Simone Bendandi riesce a far fronte a un inizio difficile e, dopo aver perso il primo set ai vantaggi, ribalta la contesa conquistando 3 punti importantissimi in chiave classifica. La vittoria vale infatti il sorpasso sull’altra siciliana Marsala e l’ingresso in zona play-off. Al fischio d’inizio Coach Simone Bendandi deve fare a meno di Guasti e schiera il sestetto con Pomili, Fontemaggi, Colzi, Torcolacci, Foresi, Bulovic e Rocchi libero.

L’avvio è tutto favorevole alle ospiti, che si dimostrano più brillanti e si portano avanti sul 3-7. Il turno di servizio di Torcolacci permette all’Olimpia Teodora di ricucire lo strappo (7-8), poi quello di Pomili regala anche il momentaneo sorpasso sull’11-10. Il parziale prosegue in equilibrio, con Aragona che piazza un altro break per il 14-16 e le padrone di casa che rimettono la testa avanti sul 18-17. L’ace di Dzakovic vale il 18-20 ospite e le siciliane si portano anche 19-22, ma Ravenna pareggia a quota 23 e si regala anche un set point con l’ace di Bulovic (24-23). Il finale sorride però ad Aragona, che trova subito il controsorpasso (24-25) e chiude al secondo tentativo per 25-27.

La reazione delle Leonesse romagnole arriva in apertura di secondo set, con il vantaggio che si dilata sempre più dopo il primo break del 4-2. L’Olimpia Teodora si porta prima 6-3, poi 12-8, ma non riesce a scrollarsi definitivamente di dosso le ospiti. Aragona torna a -3, ma i due ace consecutivi della giovanissima Piomboni, entrata appositamente per il servizio, scavano il solco definitivo sul 20-14. Ravenna tocca il 22-15 e amministra fino al punto decisivo di Colzi per il 25-18. Il terzo parziale si apre con quattro punti consecutivi firmati Pomili (4-0) e, dopo il momentaneo aggancio 6-5, l’Olimpia Teodora fugge con l’ace di Colzi per l’11-6. L’ultimo tentativo di rimonta ospite (11-8) è stoppato dalla battuta vincente di Bulovic (13-8) e Ravenna dilaga fino al 21-10, firmato ancora con il servizio, questa volta da Torcolacci.

Il set viene poi chiuso da Pomili, che mette a terra il suo settimo punto personale nella frazione per il definitivo 25-12. L’inerzia della gara è ormai in mano alle padrone di casa, e il quarto set è la fotocopia del precedente: le Leonesse si portano subito 3-0, poi con un muro di Torcolacci allungano sul 7-3. Dopo il momentaneo 7-5, parte la fuga decisiva per le padrone di casa, con Fontemaggi a segno a muro e in attacco per il 16-9. Ravenna tocca il 23-11 su un altro muro di Torcolacci, che poco dopo chiude la contesa con la fast del 25-13 finale. Il tabellino del match:

OLIMPIA TEODORA RAVENNA-SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA 3-1 (25-27, 25-18, 25-12, 25-13)

RAVENNA: Pomili 13, Fontemaggi 7, Colzi 15, Torcolacci 16, Foresi 2, Bulovic 23, Rocchi (L); Vecchi, Piomboni 2, Spinello. N.e.: Salvatori, Monaco (L), Sestini. All.: Simone Bendandi

ARAGONA: Bisegna 4, Zech 11, Caracuta, Negri 3, Dzakovic 12, Stival 15, Vittorio (L); Ruffa, Casarotti, Zonta 1. All.: Pasqualino Giangrossi