A2: l'Olimpia Teodora Ravenna cade a sorpresa contro la Tenaglia Altino

Serata da incubo per l’Olimpia Teodora Ravenna che, nel recupero dell’ultima giornata di Regular Season di Serie A2, Girone A, cade a sorpresa per 3-1 sul campo della Tenaglia Altino Volley, ultima in classifica e ancora a secco di punti fino a oggi. Le Ravennati giocano contratte e imprecise, e non riescono a reagire di fronte alla grande voglia di conquistare la prima vittoria da parte delle padrone di casa, compromettendo pesantemente le possibilità di accesso ai play-off.

Con questa sconfitta a sorpresa, infatti, la squadra guidata da Coach Simone Bendandi resta ferma a quota 31 punti, con appena una lunghezza di vantaggio su Marsala, che però deve ancora recuperare il match a San Giovanni in Marignano. Per accedere alla post season servirà sperare in una sconfitta da parte della squadra siciliana nella partita che si giocherà questo mercoledì. Il tabellino del match:

Tenaglia Altino Volley – Olimpia Teodora Ravenna 3-1 (25-10, 14-25, 25-20, 25-17)

Altino: Spicocchi 10, Zingoni 5, Kavalenka 15, Gatto 4, Comotti 15, Lestini 17, Mastrilli (L); Di Arcangelo, Ollino 1, Olleia. N.e.: Natalizia (L). All. Collavini

Ravenna: Pomili 10, Colzi 8, Torcolacci 5, Guasti, Spinello, Bulovic 12, Rocchi (L); Piomboni 3, Salvatori, Fontemaggi 9, Monaco (L), Sestini, Foresi 1. All. Bendandi