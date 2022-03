A2: l'Olimpia Teodora Ravenna festeggia il raggiungimento dei play-off

Traguardo raggiunto per l’Olimpia Teodora Ravenna, che festeggia la qualificazione ai play-off di Serie A2 per il secondo anno consecutivo (sarebbero stati tre se la stagione 2019-20 non si fosse bruscamente interrotta causa Covid-19). La rincorsa cominciata a inizio 2022, e che ha portato 16 punti nelle ultime 8 partite della Regular Season, termina nel migliore dei modi con il raggiungimento della qualificazione alla post season.

Nonostante lo scivolone di domenica scorsa ad Altino, infatti, i 31 punti conquistati in stagione dalla squadra guidata da Coach Simone Bendandi sono valsi comunque il settimo posto finale, che si è concretizzato grazie alla sconfitta di Marsala (ferma a quota 30 in classifica) nel recupero sul campo di San Giovanni in Marignano. Ora le Ravennati sono attese dal difficilissimo primo turno contro Talmassons, giunta seconda nel Girone B. Pochissimi giorni per preparare Gara 1, in programma già sabato 20 marzo, alle ore 20, al Palazzetto dello Sport di Lignano Sabbiadoro (Udine).