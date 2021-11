A2: l’Olimpia Teodora torna in campo, a Ravenna arriva una Futura Giovani in cerca di riscatto

Si è aperta domenica 14 novembre, la prevendita online dei biglietti per il turno infrasettimanale di mercoledì 17 novembre, che vedrà l’ospitare, alle ore 20.30 al PalaCosta, la. In occasione di questa importante partita, la società ravennate ha deciso di ridurre ulteriormente i prezzi per i più giovani.

L’ingresso sarà quindi omaggio per tutti i ragazzi sotto ai 12 anni, mentre il costo del biglietto ridotto per la fascia 12-18 anni scende a 5 euro. Si ricorda che per accedere alle partite sarà necessario esibire all’ingresso una certificazione verde Covid-19 (Green Pass) valida. L’apertura dei cancelli del palazzetto è prevista a partire dalle 19.30. Le Cocche di Busto Arsizio arriveranno a Ravenna con la voglia di riscattare il passo falso di sabato scorso, quando sono state battute 3-1 dalla Green Warriors Sassuolo.

L’inattesa sconfitta non ha comunque ridimensionato gli obiettivi delle lombarde che al momento sono a tre punti di distanza dall’Olimpia Teodora. Quest’ultima, con una vittoria, potrebbe avvicinarsi al secondo posto attualmente occupato dalla Millenium Brescia che osserverà un turno di riposo. Le Leonesse sono a 16 punti in classifica e con la posta piena Ravenna arriverebbe a quota 14. Forse sarà più complicato attaccare il terzo posto di Macerata (13 punti), impegnata in un match casalingo con la neopromossa Assitec Sant’Elia.