A2: l’Olimpia Teodora Ravenna lotta fino alla fine, ma a prevalere è la capolista Brescia

Ottima prova dell’Olimpia Teodora Ravenna che lotta fino alla fine alla pari della capolista Millenium Brescia, ma rimane a bocca asciutta in classifica e cede 3-0, perdendo tutti e tre i set al fotofinish. Le ragazze ravennati, che erano reduci da quattro vittorie consecutive, mettono in campo una prestazione gagliarda, uscendo sconfitte solo da una squadra ospite che si dimostra ancora una volta la squadra più forte del Girone A, conquistando anche il decimo successo consecutivo. Al fischio d’inizio Coach Simone Bendandi schiera il sestetto con Pomili, Colzi, Torcolacci, Guasti, Foresi, Bulovic e Rocchi libero.

L’Olimpia Teodora parte bene con un muro di Pomili e l’ace di Guasti che valgono il 4-1, ma Brescia fa valere tutta la sua qualità ribaltando il parziale e allungando sul 6-10. Le padrone di casa rimontano con i muri di Torcolacci e Guasti e due ace consecutivi di Colzi che valgono il controsorpasso sul 12-11. Con un altro muro di Torcolacci e l’ace di Guasti Ravenna si porta 15-13, ma le ospiti pareggiano subito sul 15-15 e, dopo il momentaneo 18-16, piazzano il parziale decisivo di 0-7 che vale il 18-23 e la conquista del set per 21-25.

Brescia riparte da dove aveva finito, si porta subito 0-3 con l’ace dell’ex Piva, e con quello di Cvetnic vola addirittura sul 3-11. Capitan Rocchi suona la carica con una serie di grandi difese e Ravenna accorcia sul 6-12, ma le ospiti allungano ancora fino al 7-16. L’Olimpia Teodora perde Guasti per infortunio, sostituita da Fontemaggi, e Coach Bendandi inserisce anche Spinello al palleggio. Proprio un muro di Spinello lancia la rimonta di Ravenna, che sul servizio di Fontemaggi piazza un parziale di 7-0, chiuso da due muri di Torcolacci per il 17-18. Brescia prova di nuovo a fuggire sul 17-20, ma Colzi con l’ace tiene a contatto le padrone di casa, che trovano il pareggio a quota 23-23. Il finale al fotofinish premia però la Millenium, che chiude i conti per 23-25.

Anche nella terza frazione le ospiti partono forte e fuggono sull’1-6 grazie a 3 ace di Bianchini. Un servizio vincente di Bulovic rilancia le Leonesse ravennati, che tornano sotto sul 6-7. Il muro dell’ex Morello vale il nuovo allungo bresciano (6-11), ma Pomili risponde con due muri e due attacchi che impattano il set a quota 12. Il parziale si allunga fino a 6-0 con il muro di Colzi e un altro punto di Pomili per il 14-12, ma Brescia mantiene l’equilibrio sul 15-15. Il set è avvincente fino alla fine, ma sul 21-20 le padrone di casa incassano un brutto parziale di 0-4, con Cvetnic al servizio, e dopo aver salvato un match point devono cedere, con l’ex Piva che firma il punto decisivo per il 22-25. Il tabellino del match:

OLIMPIA TEODORA RAVENNA-MILLENIUM BRESCIA 0-3 (21-25, 23-25, 22-25)

Ravenna: Pomili 11, Colzi 6, Torcolacci 12, Guasti 4, Foresi, Bulovic 12, Rocchi (L); Salvatori, Fontemaggi 4, Monaco, Spinello. N.e.: Vecchi, Sestini. All.: Simone Bendandi

Brescia: Morello 2, Bianchini 15, Ciarrocchi 6, Fondriest 3, Cvetnic 13, Piva 21, Scognamillo (L); Blasi, Sironi 1. N.e.: Giroldi, Tenca (L), Bartesaghi, Caneva. All.: Alessandro Beltrami