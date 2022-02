A2: Olimpia Teodora Ravenna, ufficiali le date dei recuperi con Sant'Elia ed Aragona

Sono state ufficializzate nei giorni scorsi le date dei recuperi delle due partite dell’Olimpia Teodora Ravenna precedentemente rinviate a causa del numero elevato di contagi da covid-19. La squadra romagnola giocherà in Ciociaria, a Sant’Elia Fiumerapido contro l’Assitec, giovedì 17 febbraio alle ore 18.30, nel match valido per la quarta giornata di ritorno originariamente in programma domenica 16 gennaio scorso.

La gara contro la Pallavolo Aragona, invece, parte integrante della quinta giornata di campionato e originariamente prevista per domenica 23 gennaio, si recupererà al PalaCosta mercoledì 23 febbraio alle ore 19. Si tratta di due sfide fondamentali per rafforzare la classifica dell’Olimpia Teodora. Entrambe le avversarie occupano le posizioni più basse della classifica del girone A di A2 femminile.

Proprio nell’ultimo turno, tra l’altro, le siciliane di Aragona hanno superato l’Assitec (che ha comunque meno partite disputate) grazie al successo contro la Tenaglia Altino. Le laziali sono uscite sconfitte, al contrario, dalla difficile trasferta sul campo della Sigel Marsala (0-3).