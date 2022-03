A2: l'Olimpia Teodora Ravenna chiuderà la regular season domenica 13 marzo

È stata ufficializzata la data del recupero dell’ultima giornata della regular season di Serie A2, Girone A, che vedrà l’Olimpia Teodora Ravenna impegnata sul campo della Tenaglia Volley Altino. La partita si svolgerà la prossima domenica, 13 marzo 2022, alle ore 17:00 al Palazzetto Dello Sport di Lanciano (Chieti). Nel frattempo la società comunica che tutte le giocatrici che erano risultate positive al Covid-19, in seguito a tampone antigenico eseguito la scorsa settimana, si sono negativizzate e sono tornate a lavorare in palestra con il gruppo.

Ravenna può sperare nel sorpasso ai danni dell’Hermaea Olbia: le romagnole hanno infatti 31 punti in classifica, due in meno rispetto alle sarde che hanno già terminato la loro regular season. In questo modo sarebbe in cassaforte il sesto posto in classifica, sempre valido ai fini dei play-off promozione. Altino è invece il fanalino di coda del girone A di A2: non ha alcun punto in classifica visto che ha perso finora tutti gli incontri disputati.