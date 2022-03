A2: l'Olimpia Teodora Ravenna torna a lavorare in palestra

Nonostante la sconfitta in gara 2 di settimana scorsa, che è costata all’Olimpia Teodora Ravenna l’eliminazione dai play-off di Serie A2 per mano della favorita CDA Talmassons, la squadra si è ritrovata nella giornata di ieri in palestra. Nelle prossime settimane, infatti, le Leonesse continueranno ad allenarsi e lavorare con lo staff. Si tratta di un’ulteriore occasione di crescita e miglioramento delle qualità individuali, su cui si potrà concentrare il lavoro, libero dalla routine settimanale legata al campionato.

La formazione di coach Bendandi ha affrontato con coraggio gli ottavi dei play-off, nonostante il “cliente” fosse tra i più scomodi in assoluto. Il doppio 1-3 ha dimostrato come Ravenna sia stata sempre in partita, spaventando non poco le friulane e facendo sudare il passaggio del turno.