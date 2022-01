A2: una vittoria attesa e meritata per l’Olimpia Teodora che regola Marsala con un netto 3-0

Torna al successo e apre il 2022 nel migliore dei modi l’che al PalaCosta batte 3-0 laconquistando 3 punti importantissimi in chiave classifica. Le padrone di casa interrompono una striscia negativa di due sconfitte consecutive ripetendo il risultato ottenuto all’andata in Sicilia e interrompendo il momento positivo delle ospiti, che si fermano a

La squadra di Coach Simone Bendandi difende con grinta e disputa una partita molto attenta a muro. Dopo aver strappato il primo set ai vantaggi, le ravennati trovano un’ottima continuità in contrattacco e dominano i successivi due parziali, chiudendo la contesa per 3-0. Vale la pena citare tre nomi per quel che riguarda il fondamentale successo di oggi (unico match disputato del girone A della Serie A2 di volley femminile).

Valentina Pomili (16 punti), Taylor Fricano (15) e Katarina Bulovic (12) hanno letteralmente trascinato le compagne. Il prossimo impegno è in programma, covid permettendo, domenica 16 gennaio, quando ci sarà la trasferta ciociara contro l’Assitec Sant’Elia.

“Sono contento principalmente perché le ragazze hanno avuto un ottimo approccio alla partita – commenta a caldo Coach Simone Bendandi – e hanno dimostrato grande voglia di cambiare la situazione. Quello che ci eravamo promessi sia in allenamento che prima della partita era di cominciare l’anno con una testa un po’ diversa: ci siamo un po’ accorti di quello che ci era mancato nelle ultime partite, ovvero il carattere, e ci siamo presi tre ottimi punti. Ho visto una bella presenza in campo e mi sono piaciute molto certe situazioni, giocate nel rispetto delle direttive che ci eravamo dati per contrastare il loro gioco. Le ragazze sono state ordinate a muro, ma in avvio abbiamo perso qualche occasione in difesa e contrattacco. Quando siamo riusciti a legare muro e difesa abbiamo cominciato a far macinare il gioco ritrovando delle buone intese in contrattacco. Un’altra cosa che mi è piaciuta molto è stata la qualità del servizio, con cui abbiamo costretto le avversarie spesso a giocare con palla scontata. Abbiamo approfittato di qualche loro errore e siamo state brave a mantenere il piede sull’acceleratore e portarci a casa questa importantissima vittoria”.

Il tabellino del match:

Olimpia Teodora Ravenna – Sigel Marsala Volley 3-0 (26-24, 25-17, 25-15)

Ravenna: Pomili 16, Fricano 15, Colzi 4, Torcolacci 7, Spinello, Bulovic 12, Rocchi (L); Foresi. N.e.: Piomboni, Fontemaggi, Guasti. All.: Simone Bendandi. Ass.: Federico Chiavegatti.

Marsala: Ristori 11, Caserta 1, Okenwa 14, Scacchetti 2, Parini 5, Pistolesi 6, Gamba (L); D’Este 1, Patti, Ferraro. All.: Marco Bracci. Ass.: Lucio Tomasella.