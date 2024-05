Alice Torcolacci orgoglio ravennate: l’ex Olimpia Teodora approda in A1

Nelle ultime ore è stata presentata non a caso quale primo nuovo arrivo in casa Megabox Vallefoglia la centrale Alice Torcolacci, 1.84, nata ad Urbino, classe 2000, gemma cresciuta nel fertile vivaio della provincia di Pesaro e poi affermatasi nella gloriosa Olimpia Teodora Ravenna, con la quale ha disputato ben cinque campionati in A2. Nelle ultime due stagioni Alice ha giocato in A2 nella Valsabbina Brescia, sfiorando nel 2023 la promozione in A1, sfuggita solo in una combattuta finale con la Itas Trentino.

Queste le sue prime parole in maglia biancoverde: “Per me è stato motivo di grande orgoglio essere stata chiamata da una società solida e competitiva come quella di Vallefoglia. Sicuramente troverò l’ambiente giusto per esprimermi, crescere e per potermi mettere alla prova in un campionato superiore rispetto a quelli nei quali ho giocato nelle stagioni precedenti. Inoltre, potermi confrontare con delle atlete di altissimo livello è impagabile. Lavorerò duro ogni giorno per farmi trovare pronta per aiutare la squadra. Per me, Vallefoglia significa anche tornare nella mia terra. Dopo tanti anni passati fuori, la vicinanza a casa mi darà ancora più energie”.

Dal 2017/2018 ha iniziato la lunga militanza in Serie A2 con la formazione ravennate, durata ben cinque stagioni. In numeri: 130 gare a referto, 438 set e 838 palloni messi a terra e due playoff promozione (2021 e 2022).