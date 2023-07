Volley serie B, Federico Sfondrini è il primo colpo della Pietro Pezzi

Federico Sfondrini, opposto, classe 1999, per 193 cm di altezza, è il primo acquisto della Pietro Pezzi. Nato a Milano, nell’ultima stagione ha difeso i colori della Pallavolo Acqui Terme, conquistando la Coppa Italia di serie B e la promozione in serie A3. Nelle due stagioni precedenti aveva militato nelle file di Sant’Antioco, sempre in serie B. Sfondrini arriva a Ravenna, alla corte di coach Federico Rizzi, per sposare il progetto della Pietro Pezzi, che parteciperà al secondo campionato consecutivo di serie B. Le sue prime parole in giallorosso: "Sono molto contento della chiamata di Ravenna, una città che vive di pallavolo. Sono sicuro che sarà un anno intenso, dove potremmo cavarci molte soddisfazioni".