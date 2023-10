Avvio di campionato da sogno per Serena Ortolani: ben 34 punti realizzati in appena 2 giornate

L’aria riminese si sta rivelando benefica come non mai per Serena Ortolani. Sono state disputate soltanto due giornate del campionato di Serie A2 di volley femminile, ma la giocatrice ravennate è stata tra le migliori giocatrici dei due gironi. È una sorta di seconda giovinezza per l’opposto classe 1987 che a San Giovanni in Marignano sembrava aver concluso la propria carriera. Proprio con la maglia dell’OMAG-MT, invece, l’ex azzurra è tornata a dare spettacolo, come dimostrato perfettamente da questo avvio di torneo. La formazione guidata da coach Bertini è tra le candidate più accreditate per la promozione in A1 e per ora uno dei contributi principali è stato proprio quello della Ortolani.

Sono stati infatti ben 34 i punti messi a referto, un bottino di tutto rispetto e che potrà essere incrementato nel corso delle prossime giornate. Al debutto di due settimane fa sul campo dell’Offanengo, è stata grande protagonista con la bellezza di 20 punti (MVP di giornata), a cui si sono aggiunti poi i 14 conquistati nel corso dell’esordio casalingo delle Zie contro Olbia. A questo punto sembra così lontano, non solo temporalmente, l’annuncio del gennaio 2022. Serena Ortolani spiazzò non poco i tifosi quasi due anni fa spiegando di voler abbandonare i campi da pallavolo dopo un ottimo apporto proprio in A2. A distanza di un anno, fortunatamente, la giocatrice si rimise in gioco, accettando l’ingaggio del Mosaico Ravenna e mettendo in mostra una personalità incoraggiante in un campionato non semplice come quello della B1.

Infine lo scorso giugno il ritorno all’Omag Marignano è diventato realtà, con i risultati attuali (la squadra è prima in classifica a punteggio pieno) che possono suonare inattesi soltanto se non si conoscono bene la carriera di questa atleta e la sua forza d’animo. La stagione 2023-2024 è soltanto all’inizio e la speranza è di assistere ad altre prestazioni di questo livello, a partire di quella in programma tra due giorni: per l’Omag e per Serena c’è una sfida intrigante e di vertice contro il Montecchio Maggiore, l’ennesimo stimolo di una carriera di cui ci sarà ancora molto da raccontare.