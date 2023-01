B1. Il bilancio di metà stagione del Mosaico Ravenna: un terzo posto con qualche rimpianto

Il Mosaico Ravenna, alla sua prima comparsa nel campionato di Serie B1 di volley femminile ha collezionato finora 23 punti in classifica nel girone D, mantenendo il terzo posto alla fine dell’andata. È il frutto di sette le vittorie e cinque sconfitte, di cui due arrivate in questo inizio 2023 non certo semplice per colpa di diverse defezioni e problematiche fisiche che hanno rallentato la compagine di coach Mattia Focchi.

Sono stati 29 i set vinti mentre 20 i parziali persi con una media set di 1,45. Tutti questi numeri valgono appunto il terzo posto in classifica con un ritardo di cinque lunghezze dalla seconda piazza occupata dalla Tenaglia Altino e con un vantaggio di un punto sulla quarta, ossia proprio la Lucky Wind Trevi che ha battuto le romagnole nell'ultima sfida di campionato. Sicuramente il campionato è equilibrato, ma le varie assenze o difficoltà dovute alle malattie stagionali hanno comunque creato una difficoltà di non poco conto.

Queste due settimane prima della ripresa saranno sicuramente utili per riposare e ritrovare il miglior stato di forma in vista della prima sfida del girone di ritorno. Ravenna tornerà in campo il prossimo sabato 4 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 21:00, in casa della Corplast Corridonia, autentica mina vagante del girone.