B1. Derby spettacolare al Carisport di Cesena: la Mosaico Ravenna si arrende al tie-break

L’Elettromeccanica Angelini Cesena si congeda dai suoi tifosi con una vittoria mozzafiato: contro la Mosaico Ravenna, come all’andata, le cesenati si impongono al tie-break 3-2 (26-28, 25-21, 25-23, 22-25, 15-12) dopo due ore e undici minuti di gioco d’alto livello. Nel primo set Ravenna prova a scappare (5-8) ma Benazzi pareggia i conti con un bel mani out (9-9); Pinali batte bene e Parise la mette giù di prima intenzione (13-15), Conficoni fa viaggiare la palla e Pinali attacca forte (20-20), poi Cesena spreca due set ball e si va ai vantaggi: Ravenna ribalta la situazione e al terzo tentativo chiude 26-28. Nel secondo parziale ancora una volta Ravenna tenta la fuga (3-6), Benazzi di potenza dalla seconda linea firma il sorpasso (7-6); si gioca punto a punto poi Gennari dai nove metri buca la ricezione avversaria (18-15) poi difende bene e Pinali piazza un pallonetto in pipe (20-15); Parise bombarda da posto due ma la difesa del libero ravennate rimbalza lunga nella metà campo di Cesena (21-20), Caniato c’è (22-20), chiude Pinali 25-21.

Nel terzo set Pinali scaglia una diagonale a tutto braccio (4-1), Ravenna spara out (8-4) poi mette a segno sette punti consecutivi (8-11); Cesena si trova a rincorrere, Calisesi in difesa è una certezza e Benazzi chiude (12-14); le bianconere subiscono un ace pesante (17-22), il set sembra andare in un’unica direzione ma Benazzi e Caniato trainano la rimonta (20-22); Cesena difende bene e Ravenna forza troppo (24-23), Calisesi serve Benazzi che con intelligenza piazza la parallela vincente 25-23. Il quarto set si apre con Pinali che mura Ortolani, poi Ravenna scappa via (6-10), Conficoni a muro mette bene le mani (7-11), Gennari passa nonostante il raddoppio del muro (14-18); troppi errori consecutivi spianano la strada alle avversarie (17-23) ma Cesena ha il merito di lottare fino alla fine annullando tre set point; poi il servizio in rete di Conficoni manda tutti al tie break, 22-25.

Parte forte Cesena nell’ultimo set, con Benazzi che a muro sposta le mani all’ultimo e ferma Ortolani (2-0), Pinali attacca forte in diagonale (4-0), Gennari a muro è compatta (7-3), Parise ha un’extra-rotazione da manuale (9-4), Conficoni punge dai nove metri (11-7); poi Ravenna si porta sotto pericolosamente (13-12) ma sale in cattedra Benazzi che prima in attacco e poi al servizio stoppa qualunque velleità avversaria. Finisce 15-12. Il tabellino del match:

ANGELINI CESENA-MOSAICO RAVENNA 3-2 (26-28, 25-21, 25-23, 22-25, 15-12)

CESENA: Calisesi (L1), Parise 12, Gennari 15, Pinali 20, Bellini, Polletta 2, Guardigli 1, Benazzi 25, Conficoni 1, Caniato 6; ne: Di Arcangelo, D’Aurea, Evangelisti (L2). All. Lucchi.

RAVENNA: Ortolani 24, Mandò, Casali, Masotti (L2), Aluigi 9, Toppetti (L1), Casotti 7, Rubini 4, Haly 3, Marku 7, Giardi 20, Vingaretti 1; ne: Benzoni. All. Zoratti.