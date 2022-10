B1: esordio con i fiocchi per il Mosaico Ravenna che piega Corridonia al tie-break

Finisce con una preziosa vittoria al tie break la prima partita stagionale in serie B1 del Mosaico Ravenna. Una sfida combattuta, difficile e assolutamente non scontata per le romagnole contro un’indomita Corridonia, tanto che le ragazze di coach Focchi hanno dovuto tirar fuori tutte le proprie risorse per arrivare a conquistare due punti. Dopo oltre due ore di partita, cinque set combattuti punto dopo punto e caratterizzati da diversi ribaltamenti di inerzia, il pubblico non ha potuto che applaudire entrambe le formazioni. La squadra ospite lascia per strada una prima frazione vissuta con impegno e generosità ma condizionata da sbavature fatali nei punti decisivi.

Corridonia si è dimostrata più propositiva nella fase centrale al punto da capovolgere il risultato grazie ad un'ottima tenuta difensiva e una ritrovata verve in attacco. Le marchigiane hanno dunque sognato il colpo grosso ma è arrivata la pronta reazione delle ravennati di coach Focchi, più incisive e lucide negli ultimi chilometri di una maratona estremamente dispendiosa. La mole di lavoro da svolgere resta ovviamente notevole ma questa sera la squadra ha dato segnali di vivacità molto confortanti. Sugli scudi una sontuosa Rubini, autrice di ben 19 punti, seguita a ruota da Aluigi (14) e Marku (11). Il tabellino del match:

MOSAICO RAVENNA-PALLAVOLO CORRIDONIA 3-2 (25-21, 19-25, 15-25, 25-22, 15-9)

RAVENNA: Aluigi 14, Casotti 9, Rubini 19, Marku 11, Giardi 14, Vingaretti 2, Toppetti (L), Masotti (L), Mandò 3, Haly 1, Casali, Benzoni. All. Focchi

CORRIDONIA: Gobbi 21, Paparelli 1, Grilli 10, Partenio 16, Rita 12, Gatta 16, Zannini (L), Romani 3, Patrassi, Borsella, Giorgi, Mercanti. All. Messi