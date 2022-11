B1: Mosaico Ravenna capolista per una notte, Tenaglia Altino travolta con un netto 3-0

Sognare non è poi un azzardo in Romagna. Lo sa bene la Mosaico Ravenna, formazione che milita nel girone D della B1 di volley femminile, e che ieri sera ha conquistato il primato in classifica battendo con un imponente 3-0 la Tenaglia Altino. È un primato momentaneo, visto che la VTB Bologna e la Clai Imola potrebbero superare o agganciare le ragazze di coach Focchi, ma intanto è un segnale chiaro come non mai lanciato al campionato.

Avere battuto una avversaria quotata come Altino con tanta semplicità testimonia la bontà del lavoro svolto da questa società. Le distanze tra le due squadre sono state subito molto evidenti nel primo set disputato. Il 25-18 ha permesso alle padrone di casa di sbloccare il risultato e alzare la voce in un match che era stato preannunciato come più equilibrato in termini di punteggio.

La situazione non è cambiata di molto nel secondo parziale. La Mosaico ha concesso ad Altino appena un punto in più e il 25-19 ha indirizzato il match verso un risultato che in pochi si sarebbero aspettati alla vigilia. Il 25-20 della terza frazione di gioco, poi, ha chiuso la contesa senza alcuna prova d’appello per le abruzzesi che erano giunte a Ravenna con ben altri propositi.

Fra una settimana le ravennati andranno a far visita alla pericolante Pieralisi Jesi, una sfida da non sottovalutare nonostante le distanze in classifica siano evidenti: le marchigiane hanno all’attivo soltanto 3 punti dopo 5 gare giocate. Il tabellino del match:

MOSAICO RAVENNA-TENAGLIA ALTINO 3-0 (25-18, 25-19, 25-20)

RAVENNA: Mandà, Casali, Masotti, Aluigi, Toppetti (L), Casotti, Rubini, Haly, Marku, Giardi, Benzoni, Vingaretti. All. Focchi

ALTINO: Picchi, Orazi, Montechiarini, Antonaci, Civardi, Giometti, Conti (L), Papa, Fanelli, Natalizia (L), Tarantino, Graziani. All. Gagliardi