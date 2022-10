Volley femminile B1, Mosaico Ravenna carico come non mai per l'esordio di domani

Domani, sabato 8 ottobre alle ore 20:30 presso la palestra Mattioli di Ravenna, le ragazze della serie B1 del Mosaico Ravenna sono pronte per l'inizio del campionato con la sfida che le vedrà affrontare il Corridonia Volley. "Siamo in piena crescita - spiega coach Mattia Focchi - e sappiamo che il lavoro fatto fino ad ora ci dovrà portare a fare una buona prestazione. Davanti abbiamo una formazione di tutto rispetto, con giocatrici di qualità e che hanno giocato a livelli ben superiori. Non guardo come saranno le avversarie, ma quello che metteremo noi in campo, in quanto è indispensabile fare del nostro meglio e dare il tutto per tutto fin dal primo punto". Concludendo: "Non sarà sicuramente una sfida semplice, ma abbiamo tutte le qualità per fare la differenza in campo".