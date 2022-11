B1: la Mosaico Ravenna continua a inseguire il primo posto, vittoria in rimonta a Jesi

Un secondo posto da tenersi stretto: la Mosaico Ravenna continua a fare la voce grossa nel girone D della B1 di volley femminile e il 3-1 di ieri in quel di Jesi rafforza l’inseguimento alla vetta che al momento dista soltanto un punto. La Pieralisi Pan è protagonista di un avvio di gara bruciante, sul 14-6 il tecnico ospite ha già esaurito i suoi time-out: il servizio e l'attacco girano a mille. La seconda forza del campionato non molla (17-13), cresce in attacco e si avvicina: 18-16. Sabbatini inserisce Angeloni che dà subito il suo contributo (20-17 e 22-18).

Milletti conquista il 24-20 e, dopo aver rischiato qualcosa (24-22), la Pieralisi Pan chiude il set con Spicocchi. Nel secondo, dopo un iniziale equilibrio (7-8), è la Mosaico Ravenna a guidare il gioco (9-14). Le ospiti spingono al servizio e tengono bene a muro, il divario si fa troppo ampio (14-21) per una rimonta jesina. Inizia meglio il terzo set la Pieralisi Pan (3-1) ma le ospiti sono ben presenti (3-6), poco fallose ed incisive in attacco (8-16). Coach Sabbatini dopo aver avvicendato Milletti con Marcelloni, manda in campo una dopo l'altra tutte le 2006 (Usberti, Pepa, Girini), Ravenna non si distrae e allunga (11-21).

Jesi ci prova (15-22) ma le ospiti sono troppo lontane e vanno in vantaggio 2 set a 1. Nel quarto, la Pieralisi Pan mette in campo il cuore e lotta su ogni pallone (10-7). Sale la tensione, alcuni scambi accendono gli animi, il primo arbitro estrae un rosso e Ravenna ringrazia (10-15). Marcelloni e compagne reagiscono (14-16) e restano aggrappate al match (18-21). Sul 19-23 il primo arbitro chiama un tocco al muro su palla out e Ravenna si porta sul 19-24. Jesi c'è, nonostante tutto e ci prova fino alla fine: 22-24. Chiude poi al centro Marku. Splendide le prove del trio composto da Giardi (16 punti), Rubini (15) e Aluigi (14). Il tabellino del match:

PIERALISI JESI-MOSAICO RAVENNA 1-3 (25-22, 15-25, 17-25, 22-25)

PIERALISI PAN: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 9, Pirro 14, Pepa, Paolucci 11, Peretti 7, Angeloni 7, Usberti 1, Cusma 4, Milletti 3, Marcelloni 1. All. Sabbatini

MOSAICO RAVENNA VOLLEY: Aluigi 14, Casotti 1, Giardi 16, Haly 13, Mandà n.e., Marku 8, Rubini 15, Toppetti (L1), Vingaretti 2, Benzoni n.e., Casali n.e., Masotti (L2). All. Focchi