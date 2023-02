B1: Mosaico Ravenna corsara nelle Marche, 2 punti preziosi in chiave play-off

Una Corplast Edilvetri Corridonia caparbia e una Mosaico Ravenna che lo è stato ancora di più. Due punti preziosi per le romagnole di coach Focchi che hanno espugnato il taraflex marchigiano al termine di un match infinito e pieno di colpi di scena. Il girone di ritorno comincia dunque nel migliore dei modi, con la squadra ravennate che è riuscita a proteggere il terzo posto nel girone D della Serie B1 di volley femminile.

Le inseguitrici fanno però sentire il fiato sul collo, con Imola a un solo punto e Forlì salita a tre lunghezze. Partita dallo strano andamento, iniziata in ritardo per l'assenza della coppia arbitrale e macchiata dai due infortuni a Paparelli e Aluigi per quel he riguarda le due compagini. A vincere è stata la squadra che si è dimostrata più lucida e concreta. Le ragazze di Messi hanno dato il massimo sul piano dell'orgoglio e del carattere, in un quadro complessivo troppo falloso e altalenante, senza dimenticare che il doppio vantaggio nel conto set ha messo in luce una Mosaico che non si è mai arresa, nemmeno di fronte alle difficoltà.

I 25 punti di Rubini sono stati la ciliegia sulla torta di un pomeriggio più che positivo, la top scorer ha dimostrato di cosa è capace e dovrà fare altrettanto nelle restanti gare del girone di ritorno. La Mosaico tornerà in campo tra una settimana, quando sarà impegnata tra le mura amiche per affrontare la traballante Clementina 2020. Il tabellino del match:

CORPLAST CORRIDONIA-MOSAICO RAVENNA 2-3 (23-25, 25-16, 18-25, 25-20, 11-15)

CORRIDONIA: Gobbi 12, Paparelli 2, Grilli 10, Partenio 15, Rita 18, Gatta 19, Zannini (L), Borsella (L), Patrassi 2, Romani, Giorgi, Salvatori, Mercanti. All. Messi

RAVENNA: Aluigi 14, Casotti 7, Rubini 25, Marku 7, Giardi 9, Vingaretti 3, Toppetti (L), Masotti (L), Mandò 1, Casali, Haly 2, Benzoni. All. Focchi