B1: Mosaico Ravenna da applausi nell'ultimo match del 2022, espugnato il campo della Campagnola

Imola e Forlì sono finalmente archiviate, la Mosaico Ravenna è tornata al successo dopo tre giornate. Lo ha fatto su un campo complicato e insidioso come quello della Campagnola Emilia e soprattutto nell’ultima gara dell’anno. Con la sosta natalizia alle porte, le romagnole potranno dunque godersi meglio questo successo, come anche il secondo posto nel girone E della B1 di volley femminile, piazzamento d’onore condiviso con una rediviva Tenaglia Altino. La dimostrazione di forza di Ravenna ieri sera è stata evidente nei primi due set.

La Mosaico li ha praticamente dominati, in particolare il secondo in cui le padrone di casa sono riuscite a raccogliere soltanto le briciole: appena 14 i punti concessi dalle ospiti, un chiaro segnale di come ci fosse una sola squadra in campo. Il terzo parziale ha magari fatto leggermente tremare le gambe alle ravennati: il 25-23 per la Campagnola ha dimezzato il vantaggio e il tifoso più pessimista avrà senza dubbio rivisto in quel momento i “fantasmi” degli ultimi due turni di campionato. Al contrario, la Mosaico ha ripreso a giocare come sa fare meglio, dando di nuovo spettacolo nella quarta frazione di gioco.

Le distanze sono state lunghe e Ravenna ha chiuso i giochi con grande disinvoltura. I 24 punti di una impressionante Giulia Rubini e i 18 di Chiara Aluigi sono le due prestazioni maggiormente degne di nota in questo caso. Alla ripresa del campionato, il prossimo 8 gennaio, le ragazze di coach Focchi saranno chiamate a non sottovalutare l’ennesimo derby romagnolo stagionale, la sfida interna contro l’Angelini Cesena in crisi di risultati.

CAMPAGNOLA EMILIA-MOSAICO RAVENNA 1-3 (20-25, 14-25, 25-23, 17-25)

CAMPAGNOLA: Trevisani 3; Errichiello 13; Fanzini 11; Adani 7; Fava 7; Secciani 7; Oriente 1; Frignani 1; Scalera 1; Solieri (L). N.E. Ferrari, Giaroli, Varini. All. Longagnani

RAVENNA: Vingaretti 2; Rubini 24; Giardi 16; Aluigi 18; Marku 12; Casotti 4; Haly 2; Mandò, Casali, Toppetti (L). N.E. Benzoni, Masotti. All. Focchi