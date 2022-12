Volley femminile B1: Mosaico Ravenna a Imola per vincere e confermarsi

Nella nona giornata di campionato e dopo il turno di riposo, le ragazze della Mosaico Ravenna tornano in campo nel campionato di B1 (girone D) per cercare la vittoria contro la terza in classifica. Una sfida quanto mai importante come prova di maturità e per mantenere il secondo posto in classifica. Imola arriva da una sconfitta pesante in casa di Modena e vorrà sicuramente confermarsi in casa, ma la compagine di coach Mattia Focchi vuole fare altrettanto e non mollare la posizione dove si trova.

Proprio l'allenatore ravennate commenta: "Durante queste due settimane ci siamo allenate bene e con costanza per preparare al meglio la partita che ci aspetta domani. Affronteremo una squadra arrabbiata e che arriva da una sconfitta contro Modena, per cui dovremo essere brave noi a fare il massimo fin da subito. In ogni caso dobbiamo scendere in campo per divertirci, per dare il meglio di noi e non mollare mai, questa è l'unica cosa che conta in questo momento".